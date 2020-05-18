Два полюса любви: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 18.05.2020)

18 мая на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Два полюса любви.

Их поменяли ролями: Алина попадает на место Жени

Смотрите в 3 серии сериала Два полюса любви

Алину похитили! К счастью, план ее мачехи не сработал: девушка выжила, ее нашли. А после этого дело приняло совсем неожиданный оборот…

В сериале «Два полюса любви» 3 серия эфир СТБ от 18.05.2020 Алина попала в больницу. По странному стечению обстоятельств, там в то же время находился Олег, который принял девушку за Женю.

Перепуганный тренер привез Алину домой к Зине и Феде. После сильного удара головой девушка ненадолго потеряла память. Она не могла понять, почему этот незнакомый мужчина называет себя ее тренером, и кто те люди, которые считают себя ее родителями. Алина, естественно, не может вспомнить ничего из того, что ей рассказывает Олег, но как не поверить в эту историю, если вокруг – ее фотографии? Смотрите в сериале «Два полюса любви» 3 серия, в какую необычную историю впутались герои.

Вернувшись домой, Олег обнаружил… настоящую Женю.

После ссоры с отцом девушка ушла из дома. Олег как раз собирался ехать на соревнования и разрешил ей пару дней пожить в его квартире. Тренер очень удивился – ведь он считал, что оставил Женю дома, с сотрясением… А она тут, в его квартире, здоровая и веселая. Женя начала сомневаться в адекватности своего тренера. Чтобы разобраться в этой истории, они позвонили ее родителям.

Узнав о своем «двойнике», Женя решила во что бы то ни стало докопаться для правды. Ради этого она отправилась в роддом, а потом – к Алине домой…

Странные вещи начали твориться в жизни сестер! Пока Женя устроила настоящее расследование, ее сестра-близнец пытается наладить отношения с отцом, который понятия не имеет о том, что перед ним стоит не та дочь.

Получилось ли у Жени выяснить правду о своем рождении? Как Алина боролась с алкоголизмом отца? И состоялась ли наконец-то встреча сестер – спустя восемнадцать лет?

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