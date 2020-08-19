Зоя: смотреть 1 серию онлайн

19 августа 2020 10:29 Александр Кива
Зоя: смотреть 1 серию онлайн
Зоя: смотреть 1 серию онлайн
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17 августа на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Зоя.

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Смотрите в 1 серии сериала Зоя

Зоя Новинская — живет очень хорошо. Ее родители богатые, она живет беззаботной жизнью. Зоя мечтает познакомить любимого Ваську со своей мамой, рассказать о своей беременности, предстоящей свадьбе. Но мама Зои Александра Новинский заявляет, что не потерпит в своем доме «ничтожного байкера»! Поэтому знакомиться с ним родители Зои не хотят. Тем более, Александра Ивановна уже пообещала вице-премьер-министру Привалову отдать свою единственную дочь замуж за его сына Антона. Услышав это, Зоя решает навсегда покинуть родителей и жить с любимым Васькой.
Ирина Кулик устраивается на работу в прокуратуру и соглашается выйти замуж за отца своего будущего ребенка — Олега Довженко. Поздним дождливым вечером, после первого рабочего дня, девушка мчится к любимому, чтобы отпраздновать помолвку. Ирина едва успевает заметить байкера, который на большой скорости мчится ей навстречу. Не успев затормозить, она сбивает парня и едет с места преступления…
Ничего не сказав о том, что случилось, Ирина отдает Олегу его машину и просит перенести запланированный романтический вечер на потом

1 серию сериала Зоя смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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