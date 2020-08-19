17 августа на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Зоя.

Смотрите во 2 серии сериала Зоя

Ирина Кулик получит от начальства свое первое дело о смертельном ДТП, которое унесло жизнь байкера Василия Семенова. Дело о ДТП, в котором владелец машины Олег Довженко скрылся с места преступления…

Ирина решает признаться своему жениху Олегу Довженко в том, как на самом деле она «повредила» его машину. Чтобы уберечь беременную невесту от наказания, Олег принимает решение взять ее вину на себя и признаться в непредумышленном убийстве байкера Семенова. Они решают, что это единственный вариант спасения для них обоих.

Зоя пытается прийти в себя после смерти любимого. Мама девушки решает, что это лучший момент, чтобы устроить личную жизнь дочери. Зная, что Зоя не пожалеет никаких денег, чтобы разобраться в гибели своего жениха, мать блокирует все счета дочери, чтобы заставить ее выйти замуж за успешного Антона Привалова. И план матери срабатывает…

Используя все свои связи и деньги богатого жениха, Зоя узнает подробности жуткого ДТП, которое перевернуло его жизнь. Разбитая горем девушка хочет отомстить за смерть любимого. Она не знает, что виноват во всем не Олег, а его беременная невеста. Она просит своих людей установить слежку за всеми, кто ведет это дело, и вскоре получает фотоотчет о личных встречах прокурора Ирины Кулик и подсудимого Олега Довженко. Перед началом судебного заседания Зоя показывает Ирине папку с компроматом, в обмен на который требует максимальный срок заключения для виновника ДТП.

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