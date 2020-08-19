Зоя: смотреть 4 серию онлайн
18 августа на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Зоя.
Ирина Кулик — успешный юрист, сделала хорошую карьеру прокурора. Мать Ирины гордиться дочерью, и не хочет, чтобы она встречалась с уголовником Олегом. Все пять лет Тамара Михайловна пыталась объяснить Ирине, что Олег ей не пара.
Ирина же все эти годы, кроме работы, занималась лечением матери Олега, которая с трудом пережила инсульт после всего случившегося. За все время мама Олега ни разу не поблагодарила «заботливую невестку». Она знала, что Олег отбывает наказание вместо Ирины.
Мария Ивановна заявляет Ирине, что восстановит честное имя сына и публично разоблачит настоящего убийцу Василия. Ирина срывается, а матери Олега становиться плохо… Ирина Кулик уходит, оставив Марию Ивановну без помощи…
Тем временем все представители корпорации Новинских-group получают повестки из прокуратуры, подписанные – Ириной Кулик. Чтобы замять дело, Александра Ивановна решает переманить Ирину Кулик на свою сторону и приобщить ее к семейному бизнесу. Узнав о решение матери, Зоя намерена отобрать у нее головокружительную карьеру и лишить ее какой-либо работы.
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