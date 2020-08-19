20 августа на СТБ зрители увидели 7 серию сериала Зоя.

Смотрите в 7 серии сериала Зоя

Узнав о предсмертном состоянии мамы, Зоя принимает большую дозу успокоительных и падает под колеса грузовика… Водитель успевает затормозить и привозит Зою… к Олегу Довженко. Ведь его адрес он нашей в ее сумке.

Утро Зоя приходит в себя и едет в больницу к матери. Зоя все больше начинает сомневаться в том, что это Олег виновен в ДТП. Зоя поручает своим людям поднять дело и узнает, что на днях экс-прокурор Ирина Кулик уж очень интересовалась этим самым делом…

Лейтенант Воронец сообщает Олегу о том, что Ирина в день смерти его матери была в ее квартире. Теперь он понимает, почему Ирина уговаривал его все забыть и уехать, и почему в матери были часы Ирины. Олег решает встретиться с Ириной, чтобы узнать, как именно умерла его мать. После разговора – он обещает наказать Ирину за смерть матери, и добиться пересмотра дела о ДТП в котором 5 лет назад погиб Василий.

Зоя узнает всю правду о гибели Василия, теперь она знает, что за рулем машины была Ирина Кулик.

Антон Привалов с любовницей Ириной решает прибрать к рукам все, чем владеет семья Новинских. Но теперь Зоя знает, как ему помешать…

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