Доброволец: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.10.2020)

14 октября 2020 12:54 Александр Кива
Доброволец: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.10.2020)

1 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA вышла 6 серия сериала Доброволец.

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Смотрите в 6 серии сериала Доброволец:

Удастся ли бойцам спасти Киев и своих любимых?

Фрол и его команда смогли установить настоящую личность Скифа, однако тот опережает их на несколько шагов. Сначала террорист встретился с Пал Палычем, а потом захватил в заложники Валентину. Негодяй надел на жену Дмитрия жилет со взрывчаткой, и теперь у добровольца в 6 серии нет выхода: ему придется либо попрощаться со своей женой, либо сотрудничать с врагом.

Итак, ситуация в Киеве – хуже некуда. Таймер включен, человеческие жизни под угрозой, а Скифа так и не удалось найти. Теперь есть только один выходит – отмена праздничного парада и эвакуация. Смогут ли бойцы спасти город?

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6 серию сериала Доброволец смотрите 14 октября онлайн на нашем сайте TV.UA.

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