Доброволец: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 01.10.2020)

1 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA вышла 5 серия сериала Доброволец.

Смотрите в 5 серии сериала Доброволец

В экшн-сериале Доброволец 5 серия у бойцов и правоохранителей новая задача – теперь нужно спасти семью Жилинского, который покончил жизнь самоубийством. Валентина больше всех обеспокоена судьбой жены и детей человека, который ее похитил. Она чувствует себя в долгу перед Жилинским, ведь он сделал все, чтобы сохранить ей жизнь.

Кажется, будто все идет по плану: Скиф задержан, никто не пострадал. Однако в 5 серии сериала Доброволец Жилинская утверждает: СБУ взяла не того! Настоящий Скиф все еще где-то на свободе и он не собирается останавливаться на достигнутом. Теракт на День защитника Украины все еще готовится, пока правоохранители расслабились и считают, что организатор уже за решеткой…