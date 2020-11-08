Коп из прошлого: смотреть онлайн 6 серию (эфир 29.10.2020)

29 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 6 серии сериала Коп из прошлого

В 6 серии сериала Коп из прошлого во время тренировки женской футбольной команды случился странный инцидент. Неизвестная женщина приехала и начала нападать на одну из футболисток Марину Бронюк с угрозами. Скандалистку выпроводили с поля, но у Марины испортилось настроение, и она решила закончить тренировку.

Тренер в 6 серии сериала Коп из прошлого хотела догнать Марину, но опоздала буквально на пару минут. Футболистка лежала на полу мертвая, задушенная скакалкой. Кто мог пробраться в раздевалку и так быстро расправиться с девушкой?

Долин начал страдать от бессонницы, но он не признает свою проблему. Таня хочет помочь Олегу, но он отмахивается от ее методов. Сможет ли он работать в таком состоянии? Смотрите в сериале Коп из прошлого 6 серия.

6 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.