Коп из прошлого: смотреть онлайн 5 серию (эфир 29.10.2020)

29 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 5 серии сериала Коп из прошлого

В 5 серии сериала Коп из прошлого уборщица обнаружила кинорежиссера мертвым в студии. Кто-то использовал реквизитный томагавк для того, чтобы зарубить несчастного. Этот маленький топорик использовался на съемках рекламы туристической фирмы. Но кому нужна была смерть режиссера? Убийца оставил на месте преступления подсказку – таинственный символ на двери.

В 5 серии детектива Коп из прошлого Татьяна не довольна тем, что Долин практически перестал ходить к ней на сеансы. Увидев символ, психолог тут же узнала его. Почему убийца решил нарисовать знак Лилит на месте преступления? Узнайте прямо сейчас – смотрите Коп из прошлого 5 серия онлайн.

5 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.