Коп из прошлого: смотреть онлайн 3 серию (эфир 28.10.2020)

27 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 3 серии сериала Коп из прошлого

Новое дело для напарников Долина и Василенко, как новоиспеченный опер приспосабливается к современному миру и новые психологические тесты от психолога Татьяны.

Сюрприз в дымовой трубе

Дети спорили, сможет ли Санта пролезть в дымоход. И для проверки начали ковыряться в камине своего дома кочергой. Неожиданно оттуда выпал мертвый человек в костюме Святого Николая… Подробности дела смотрите в сериале Коп из прошлого 2020.

Умер неизвестный полтора года назад. Дым от огня законсервировал тело, и оно хорошо сохранилось для экспертизы. В столичных агентствах Святые Николаи не пропадали, поэтому это не заказной актер. Версия напарника Василенко – жертву убил кто-то из родственников семьи. Но в доме живет только женщина с двумя детьми. Отец семьи долгое время пропадает в командировках и только отправляет детям подарки из разных уголков Украины. Недавним презентом была деревянная шкатулка. Но как выяснилось, куплена она была в обычном магазине подарков в Киеве. Кто дарит подарки детям под видом отца? Смотрите во 2 серии сериала Коп из прошлого.

Долгая адаптация Долина в современном мире

Вечер Долина не задался. Он не нашел в продуктовом магазине любимую водку, а кассир просил какую-то карточку, которой у него нет. Закончилось все тем, что Олег избил продавца и охранника круглосуточного продуктового. Сделал он это из-за психической неуравновешенности или у него были веские причины напасть на них?

А еще главный герой впервые попробует японскую еду – суши, которые ел его напарник. Справится ли он с палочками? И понравится ли ему такая еда? Узнаете в сериале Коп из прошлого 2020 серия 2.

Психологические тестирования Олега Долина продолжаются. На одном из сеансов ему надо лишь нарисовать дерево, чтобы остаться на работе. Что покажут результаты проверки его психики? И почему психолог принесет полковнику рапорт об отстранении Долина?

3 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.