Коп из прошлого: смотреть онлайн 7 серию (эфир 02.11.2020)

8 ноября 2020 15:50 Александр Кива
Коп из прошлого: смотреть онлайн 7 серию (эфир 02.11.2020)

2 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию сериала Коп из прошлого

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Смотрите в 7 серии сериалаКоп из прошлого:

В 7 серии сериала Коп из прошлого парни с краденой техникой старались ехать как можно медленнее и, не нарушая правила дорожного движения, чтобы их не остановила полиция. В итоге они все-таки привлекли внимание патрульных, но совсем не этим! Преступники не знали, что на крыше машины вместе с ними едет труп женщины. Кто она и как там оказалась? Долин и Василенко берутся за расследование!

Долин в 7 серии сериала Коп из прошлого должен будет «поработать папой». У Юли скоро первая художественная выставка, и она очень нервничает. Ксения решила пригласить бывшего мужа, чтобы он поддержал свою дочь. Да только обрадуется ли Юля чужому мужчине, о котором она ничего не помнит и не знает? Узнайте прямо сейчас – смотрите Коп из прошлого 7 серия онлайн.

7 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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