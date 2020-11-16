Коп из прошлого: смотреть онлайн 8 серию (эфир 03.11.2020)

3 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 8 серии сериала Коп из прошлого

На капитана Долина в детективе Коп из прошлого 8 серия нахлынула ностальгия по прошлой жизни. Из-за бессонницы он пошел посидеть на крышу одного из домов – именно там его жена Ксения призналась ему, что беременна. А двадцать лет спустя у него уже есть взрослая дочь Юлия. И ее арестовали за участие в протестной акции. Рванут спасать родную кровинку сразу двое ее отцов.

А тем временем криминальный мир не дремлет. Найден еще один труп молодого мужчины. Сначала его ударили стеклянной бутылкой по голове, а потом перерезали горло. В этом расследовании Долин будет использовать действенные методы его времени: угрозы, нападения и «встреча с незнакомцем». Поможет ли это делу?

8 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.