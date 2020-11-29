Коп из прошлого: смотреть онлайн 15 серию (эфир 11.11.2020)

11 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 15 серии сериала Коп из прошлого

В сериале Коп из прошлого 15 серия серия от 11.11.2020 на вечеринке в ночном клубе произошел странный инцидент. Неизвестный убил стриптизера прямо перед выступлением. Танцор погиб от ударов по голове. Кто и зачем решил испортить вечеринку? Смотрите в 15 серии Коп из прошлого.

Свежий труп – не единственное, что беспокоит Долина. У его дочери знаменательное событие – 25-летие, поэтому Олег хочет устроить ей взрослый праздник в баре. Удастся ли ему реализовать задуманное?

15 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.