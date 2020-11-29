Коп из прошлого: смотреть онлайн 14 серию (эфир 10.11.2020)

10 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 14 серии сериала Коп из прошлого

Лихие 90-е не отпускают Долина в детективе Коп из прошлого 14 серия. Утром работники эвакуаторной службы хотели забрать его машину с места не предназначенного для парковки. А для быстрого решения вопроса попросили взятку. Олег Долин взяточников не любит, поэтому наказал их на месте…

Тем же утром на глазах у туристов застрелили неизвестного мужчину лет тридцати. Семья заблудилась по дороге в отель, и водитель решил попросить помощи у незнакомого на лошади в одежде партизана. Тогда ему и выстрелили в сердце. Что в безлюдном поле делал этот человек? И почему был так странно одет?

14 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.