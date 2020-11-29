Коп из прошлого: смотреть онлайн 13 серию (эфир 09.11.2020)

29 ноября 2020 23:38 Александр Кива
Коп из прошлого: смотреть онлайн 13 серию (эфир 09.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 13 серию (эфир 09.11.2020)
пресс-служба

9 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию сериала Коп из прошлого

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Смотрите в 13 серии сериалаКоп из прошлого:

В сериале Коп из прошлого 13 серия лейтенант Василенко все еще пытается понравиться Долину – отцу его любимой Ирины. На этот раз он попытается стать похожим на него и одеться в его стиле. Оценит ли такой прикид Олег?

Между тем криминальный мир не спит. Заведующего отделением косметологических процедур нашли в ванной. Релаксировать ему мешали ножницы, которые торчали из его шеи. На теле также остались синяки и царапины от драки с убийцей. Ключи всем работникам выдавал только умерший, поэтому доступа к помещениям ни у кого больше не было. Как же убийца проник внутрь? И за что так жестоко убил мужчину? 

13 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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