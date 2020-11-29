Коп из прошлого: смотреть онлайн 12 серию (эфир 05.11.2020)

29 ноября 2020 23:36 Александр Кива
Коп из прошлого: смотреть онлайн 12 серию (эфир 05.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 12 серию (эфир 05.11.2020)
пресс-служба

5 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию сериала Коп из прошлого

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Смотрите в 12 серии сериалаКоп из прошлого:

В детективе Коп из прошлого 12 серия в одной из школ проходила встреча одноклассников прошлого 11-А. И закончилась она трагически – у одного из выпускников сильно расширились легкие и следствием этого стала остановка сердца. Ни хронических заболеваний, ни проблем со здоровьем у погибшего Игоря Луцкого не было. Долин с напарником будут расследовать убийство.

А параллельно решать свой недавний конфликт. Лейтенанту Василенко понравилась дочь Олега. И строгий отец этому не обрадовался. Покалечит ли он своего напарника вследствие чрезмерной опеки? И как этот конфликт повлияет на их дальнейшую работу в команде?

12 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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