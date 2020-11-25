Коп из прошлого: смотреть онлайн 11 серию (эфир 04.11.2020)

25 ноября 2020 10:40 Александр Кива
Коп из прошлого: смотреть онлайн 11 серию (эфир 04.11.2020)

4 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию сериала Коп из прошлого

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Смотрите в 11 серии сериалаКоп из прошлого:

11 серии сериала Коп из прошлого работа мешает Василенко наладить личную жизнь. С самого утра ему позвонил Долин с радостным известием: «У нас труп!». Полицейскому пришлось вытащить себя из теплой кроватки и объятий прекрасной женщины, чтобы отправиться на место преступления.

Долин и Василенко в 11 серии сериала Коп из прошлого будут расследовать дело об убийстве звездного шефа. Знаменитого повара нашли мертвым на кухне ресторана. Прошлой ночью он работал допоздна. В последнее время у него стало больше работы, и он часто задерживался в ресторане. Помощница вспомнила, что накануне у него был конфликт с клиентами… Кому понадобилась смерть шефа?

11 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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