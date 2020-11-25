Коп из прошлого: смотреть онлайн 10 серию (эфир 04.11.2020)

25 ноября 2020 10:20 Александр Кива
Коп из прошлого: смотреть онлайн 10 серию (эфир 04.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 10 серию (эфир 04.11.2020)
пресс-служба

4 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала Коп из прошлого

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Смотрите в 10 серии сериалаКоп из прошлого:

В 10 серии детектива Коп из прошлого женщине стало плохо во время семинара по объятьям. Эта энергетическая практика должна была ее научить правильно обнимать партнера, поддерживать и обмениваться положительной энергетикой. Вместо этого она упала замертво. Была ли ее смерть случайностью? Детективы Долин и Василенко берутся за дело!

Долин в 10 серии сериала Коп из прошлого тоже будет учиться обниматься у гуру. Он узнает о том, что есть семь типов обнимашек. Не отвлечет ли его привлекательная учительница от расследования убийства?

10 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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