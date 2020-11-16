Коп из прошлого: смотреть онлайн 9 серию (эфир 03.11.2020)

3 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 9 серии сериала Коп из прошлого

В сериале Коп из прошлого 9 серия одна компания проводила тренинги на выживание для топ-менеджеров, моделируя нестандартные ситуации и условия для участников. Один такой тренинг закончился смертью для одного из игроков. Его задача была – бежать от других с оружием. Когда он был достаточно уставший, кто-то его застрелил. Свидетелей нет – игра проходила в лесу. Поэтому и найти убийцу будет нелегко.

Олег Долин все еще пытается наладить контакт со своей семьей. Он часто встречается с дочерью Юлей и выезжает с ней на пикник. Он предложил Ксении поужинать втроем, как в старые добрые времена. Чем закончится ужин?

9 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.