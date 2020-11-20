Слепая-2: смотреть онлайн 29 серию (эфир от 30.10.2020)
30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 29 серию мистического сериала Слепая-2.
Женщина была в браке с Петром больше года, и их отношения были почти идеальными. Однако в последнее время у них начались серьезные проблемы. В 29 серии Слепой Петр начал избегать жену и не возвращался домой ночевать. Сначала Надежда это списывала на усталость после работы, однако со временем уже и не знала, что думать. Именно с этой проблемой героиня и приехала к бабушке. Что сказала ей мудрая провидица?
29 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.