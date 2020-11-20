Слепая-2: смотреть онлайн 31 серию (эфир от 30.10.2020)
30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 31 серию мистического сериала Слепая-2.
Диана Семеренко два года назад похоронила мужа Юрия. Недавно она съехалась с гражданским мужем Романом. И с тех пор с ее девятилетним сыном Денисом стали происходить странные вещи. Он постоянно рисует время смерти родного отца – 11:25. Хотя он его не мог знать. Бабушка Люба увидела, что это не время смерти Юрия, а время новой смерти близкого человека. Диана должна понять, кто именно под угрозой. И до того, как это произойдет. Успеет ли провидица отвлечь смерть?
31 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.