Цвет страсти: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 23.11.2020)

23 ноября на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 1 серии сериала Цвет страсти:

История в сериале Цвет страсти 1 серия от 23.11.2020 началась еще до рождения главной героини. Женя и Дима работали вместе и вроде бы были друзьями, но в глубине души Женя всегда завидовал более успешному другу, ведь у Димы была работа мечты и женщина, которую Евгений всегда втайне любил. Женя довольствовался ролью заместителя своего друга, хотя некоторым хотелось бы, чтобы начальником таможни был именно Евгений, а не принципиальный Дима, который строго следил за соблюдением всех правил.

Дождливая ночь, которая изменила все

Дима с женой и Женя ездили на выходные в горы. Диме нужно было срочно вернуться в город к понедельнику, потому что он запланировал важное совещание на работе. Женя не хотел ехать из-за плохих погодных условий, ведь вместе с ними была беременная жена Димы. Но мужчина в 1 серии Цвет страсти настоял на своем, уверяя, что ничего страшного в дороге не случится.

Прямо в дороге жена Димы начала рожать! Мужчинам пришлось найти дом и попроситься на ночь. К счастью, хозяйка дома умела принимать роды. Она помогла роженице пройти через весь процесс, но ее беспокоило состояние ребенка. Она попросила новоиспеченного отца отвезти дочку в больницу на осмотр к врачу.

Дима и его помощник Роман вместе с девочкой поехали в больницу, но по дороге случился несчастный случай, вследствие которого Дима погиб. Роман сразу же позвонил Жене. Евгений примчался на вызов и понял, что это его шанс. В 1 серии сериала Цвет страсти он подбросил девочку на вокзал. Теперь он сможет получить все – и работу Димы и его жену.

Малышке повезло: она выжила. Ее подобрала уборщица-алкоголичка, которая несказанно обрадовалась находке. Женщина решила, что теперь она бросит пить и станет матерью для девочки. Она нашла способ оформить документы так, будто девочка – ее дочь.

В 1 серии сериала Цвет страсти Даша Гомонай уже выросла и ходит в школу. Она часто прогуливает, потому что ее мать по-прежнему пьет и готова вынести из квартиры последнее, чтобы купить себе бутылку. А Даша мечтает стать художницей, но она постоянно попадает в неприятности. Девочка неоднократно бывала в полицейском участке, часто возвращается домой поздно вечером, отработав смену вместо матери. Даша случайно оказывается на месте преступления, и ее обвиняют в убийстве. Что будет дальше?

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