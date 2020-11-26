Цвет страсти: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 23.11.2020)

23 ноября на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите во 2 серии сериала Цвет страсти:

В сериале Цвет страсти 2 серия от 23.11.2020 виновники преступления скрылись с места. Стас тут же явился с повинной к своему отцу, зная, что тот сможет его прикрыть. Отец устроил юному преступнику разнос, однако согласился помочь. Он отправляет парнишку на учебу за границу. Его подельнику Паше нанимают хорошего адвоката, чтобы тот написал чистосердечное признание. У преступников есть план: всю вину сбросить на Дашу. Девочка из неблагополучной семьи и состоит на учете в детской комнате, ее мать алкоголичка, а отца у нее нет. К тому же, свидетели видели ее возле трупа в окровавленных перчатках. Все улики во 2 серии сериала Цвет страсти указывают на то, что Даша виновна!

Несправедливое следствие

Следователь не верит ни единому слову девочки, которая не желает признавать свою вину. Даша уперлась и не хочет подписывать признание, а ведь ей через несколько дней исполнится 18 лет. Если она получит срок «по-взрослому», ей придется намного тяжелее. Следователь уговаривает ее сознаться во всем, пока Даша все еще официально считается несовершеннолетней.

Мама Даши во 2 серии сериала Цвет страсти узнала о том, что случилось с дочерью. Нина все время была беспробудно пьяна, поэтому первый допрос девочки проводился в присутствии директора школы. Узнав о случившемся, Нина мгновенно протрезвела и испугалась. У нее нет денег на то, чтобы нанять хорошего адвоката для Даши. Больше того, ей не на что купить для дочери еды! У Даши практически нет одежды, что уж говорить о хорошем защитнике.

Во 2 серии сериала Цвет страсти за защиту Даши взялся государственный адвокат, но его логика проста: девушка еще молода, если сядет сейчас, через 10 лет ей еще не будет и 30, успеет еще наверстать.

Единственный человек, которому жалко Дашу, – это Соня. Она не раз помогала Даше выбираться из переделок, и она знает, что девочка в жизни не убьет человека. Соня просит своего парня Андрея взять дело Даши и провести справедливое расследование.

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