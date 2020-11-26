Цвет страсти: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 24.11.2020)

26 ноября 2020 00:06 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 24.11.2020)

24 ноября на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 3 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 3 серия Андрей взялся за дело Даши и сразу заметил в нем несколько странностей. Например, девушка рассказывает про то, что на месте преступления был еще один парень, который сбежал сразу же после того, как пырнул дальнобойщика ножом. Однако в протоколах об этом не сказано ни слова! Пообщавшись св экспертом в 3 серии Цвет страсти, Андрей обнаружил и другие нестыковки. Он так увлекся расследованием, что совершенно забыл о свидании с Софией. Они собирались пойти в театр, но Андрей задержался на работе. Соня поняла, что работа любимого может помешать их отношениям. У Андрея нет времени растягивать расследование надолго. Даше исполнилось 18, так что теперь она понесет наказание по всей строгости, если не доказать ее невиновность…

3 серию сериала Цвет страсти смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

Облако тегов

сериалы видео Цвет страсти

Материалы по теме

Папа рулит: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Папа рулит: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Цвет страсти: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 26.11.2020)
Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчиком
Интервью

Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчикомЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK