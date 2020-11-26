Цвет страсти: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 24.11.2020)
24 ноября на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Цвет страсти.
Смотрите в 3 серии сериала Цвет страсти:
В сериале Цвет страсти 3 серия Андрей взялся за дело Даши и сразу заметил в нем несколько странностей. Например, девушка рассказывает про то, что на месте преступления был еще один парень, который сбежал сразу же после того, как пырнул дальнобойщика ножом. Однако в протоколах об этом не сказано ни слова! Пообщавшись св экспертом в 3 серии Цвет страсти, Андрей обнаружил и другие нестыковки. Он так увлекся расследованием, что совершенно забыл о свидании с Софией. Они собирались пойти в театр, но Андрей задержался на работе. Соня поняла, что работа любимого может помешать их отношениям. У Андрея нет времени растягивать расследование надолго. Даше исполнилось 18, так что теперь она понесет наказание по всей строгости, если не доказать ее невиновность…
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