Цвет страсти: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 24.11.2020)

24 ноября на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 4 серии сериала Цвет страсти:

В сериале Цвет страсти 4 серия от 24.11.2020 Андрей добился, чтоб Даше изменили меру пресечения и отпустили домой на время следствия. Он лично подвез девочку и ее маму домой. Благодарная Нина предложила Андрею остаться на чай, и тот не смог отказать. Андрей задержался и снова забыл о свидании с Соней. Генеральская дочь начинает нервничать из-за того, что Андрей слишком много времени проводит с Гомонай.

Андрей сделал Соне предложение в 4 серии мелодрамы Цвет страсти, но это ее не успокоила. София хочет, чтобы они как можно быстрее подали заявление в ЗАГС. Ее подозрительность достигла пика, когда Даша передала Андрею на работу его портрет! Коллеги Андрея начали шутить, что такой подарок похож на признание в любви. Неужели они правы?

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