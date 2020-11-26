Цвет страсти: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 24.11.2020)

26 ноября 2020 00:08 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 24.11.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 24.11.2020)
пресс-служба

24 ноября на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 4 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 4 серия от 24.11.2020 Андрей добился, чтоб Даше изменили меру пресечения и отпустили домой на время следствия. Он лично подвез девочку и ее маму домой. Благодарная Нина предложила Андрею остаться на чай, и тот не смог отказать. Андрей задержался и снова забыл о свидании с Соней. Генеральская дочь начинает нервничать из-за того, что Андрей слишком много времени проводит с Гомонай.

Андрей сделал Соне предложение в 4 серии мелодрамы Цвет страсти, но это ее не успокоила. София хочет, чтобы они как можно быстрее подали заявление в ЗАГС. Ее подозрительность достигла пика, когда Даша передала Андрею на работу его портрет! Коллеги Андрея начали шутить, что такой подарок похож на признание в любви. Неужели они правы? 

4 серию сериала Цвет страсти смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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