Цвет страсти: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 26.11.2020)

26 ноября на СТБ зрители увидели 7 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 7 серии сериала Цвет страсти:

В сериале Цвет страсти 7 серия от 26.11.2020 Дашу отправили в психбольницу на обследование. Соня подкупила главврача, чтобы юную пациентку продержали там как можно дольше и сделали как можно больше тестов. Даша очень боится свою соседку, которая по ночам смотрит на нее в упор. Если тесты покажут, что девушка невменяемая, ей грозит принудительное лечение.

В 7 серии сериала Цвет страсти Даша поняла, что попала в ужасную ситуацию. Ее дело снова передали следователю Борисову. Тот, в отличие от Андрея, намерен добиться от Даши чистосердечного признания. Теперь она стоит перед нелегким выбором: либо признать, что убила двоих людей сознательно, либо отправиться на принудительное лечение в психбольницу. Как она поступит?

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