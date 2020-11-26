Цвет страсти: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 26.11.2020)

26 ноября 2020 00:24 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 26.11.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 26.11.2020)
пресс-служба

26 ноября на СТБ зрители увидели 7 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 7 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 7 серия от 26.11.2020 Дашу отправили в психбольницу на обследование. Соня подкупила главврача, чтобы юную пациентку продержали там как можно дольше и сделали как можно больше тестов. Даша очень боится свою соседку, которая по ночам смотрит на нее в упор. Если тесты покажут, что девушка невменяемая, ей грозит принудительное лечение.

В 7 серии сериала Цвет страсти Даша поняла, что попала в ужасную ситуацию. Ее дело снова передали следователю Борисову. Тот, в отличие от Андрея, намерен добиться от Даши чистосердечного признания. Теперь она стоит перед нелегким выбором: либо признать, что убила двоих людей сознательно, либо отправиться на принудительное лечение в психбольницу. Как она поступит? 

7 серию сериала Цвет страсти смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

Облако тегов

сериалы видео Цвет страсти

Материалы по теме

Папа рулит: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Цвет страсти: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 26.11.2020)
Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчиком
Интервью

Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчикомЭксклюзив
Леди на драйве: автогонки с блондинкой за рулем
Премьеры

Леди на драйве: автогонки с блондинкой за рулемЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK