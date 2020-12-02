Цвет страсти: смотреть онлайн 14 cерию (эфир от 02.12.2020)

2 декабря 2020 20:10 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 14 cерию (эфир от 02.12.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 14 cерию (эфир от 02.12.2020)
пресс-служба

2 декабря на СТБ зрители увидят 14 серию сериала Цвет страсти.

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Смотрите в 14 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 14 серия руки Даши постепенно восстанавливаются. Она уже может держать карандаши и кисточки. Девушке удалось закончить портрет генерала. Начальнику колонии настолько понравилась работа Гомонай, что он предложил ей написать портреты всех лучших сотрудников зоны, начиная с Ольги Андреевны, в которую Валентин Валентинович влюблен.

Даша в 14 серии Цвет страсти поставила начальнику колонии свое условие: она возьмется за работу, если весь отряд получит новые мягкие подушки, дополнительный выходной и дополнительный банный день. Валентин Валентинович согласился. После этого поступка Даша стала однозначным фаворитом в своем отряде. Марта поняла, что ей уже не вернуть свой авторитет.

Андрей узнал, что Даша уже может держать ручку, и еще раз приехал к ней. На этот раз девушка согласилась, чтобы он защищал ее. Почему? 

14 серию сериала Цвет страсти смотрите 2 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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