Цвет страсти: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 02.12.2020)

2 декабря 2020 19:50 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 02.12.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 02.12.2020)
пресс-служба

2 декабря на СТБ зрители увидят 13 серию сериала Цвет страсти.

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Смотрите в 13 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 13 серия Даша восстанавливается после операции. Ольга Андреевна не только оплатила лечение, но и взяла отпуск, чтобы ухаживать за девочкой. Дядя Миша узнал о том, что случилось, и постарался заняться сбором денег на лекарства. Новость о состоянии Даши шокировала начальника колонии, ведь она не успела закончить работу над картиной для генерала! Девочка в 13 выпуске сериала Цвет страсти утверждает, что она сможет дописать портрет несмотря на переломы. Но как?

Девочки решили отомстить тем, кто покалечил Дашу. Они выследили шайку Марты и отомстили им. А саму Марту ждал серьезный разговор с заместителем начальника колонии.

Андрей получил адвокатскую лицензию и решил стать защитником Даши. Проблема в том, что девушка уже не верит бывшему следователю… Согласится ли она подписать договор? 

13 серию сериала Цвет страсти смотрите 2 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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