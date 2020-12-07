Цвет страсти: смотреть онлайн 17 cерию (эфир от 07.12.2020)

7 декабря 2020 13:49 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 17 cерию (эфир от 07.12.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 17 cерию (эфир от 07.12.2020)
пресс-служба

7 декабря на СТБ зрители увидят 17 серию сериала Цвет страсти.

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Смотрите в 17 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 17 серия от 07.12.2020 Дашу довели до голодного обморока. Узнав об этом, Андрей бросил все и примчался к девушке в больницу. Он потребовал у начальника колонии, чтобы Даше отменили дисциплинарное наказание по состоянию здоровья, но Валентин Валентинович непреклонен. У него есть слишком много причин для мести девушке.

Соня в 17 серии сериала Цвет страсти снова приехала к Валентину Валентиновичу. У нее есть новое предложение для начальника колонии. Она готова заплатить, если он позволит Соне пообщаться с кем-нибудь из врагов Даши. Валентин Валентинович согласился на предложение женщины и организовал ей встречу с Мартой. Что теперь ждет Дашу? 

17 серию сериала Цвет страсти смотрите 7 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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