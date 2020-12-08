Цвет страсти: смотреть онлайн 20 cерию (эфир от 08.12.2020)

8 декабря на СТБ зрители увидят 20 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 20 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 20 серия от 08.12.2020 жизнь Даши снова под угрозой! Девушка едва не погибла в пожаре, подстроенном Мартой. Начальник колонии сначала не разрешал отправить заключенную Гомонай в больницу, но другие девушки из пятого отряда устроили настоящий бунт! Подруга Даши Галя подняла на уши всю женскую колонию. Женщины начали требовать, чтобы Даше предоставили неотложную медицинскую помощь, и тогда администрации пришлось прислушаться к их требованиям во избежание проблем.

У врачей в 20 серии сериала Цвет страсти плохие прогнозы. У Даши обширное поражение тканей. Шансов выжить практически нет. Врачи борются за жизнь девушки, подруги собирают деньги на лечение, а Ольга Андреевна и Андрей с ужасом ждут новостей от врачей… Выживет ли Даша?

20 серию сериала Цвет страсти смотрите 8 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua