Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

9 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 3 серию сериала Пес 6 сезон.

Смотрите в 3 серии сериала Пес-5

Максим Максимов в сериале ICTV Пес 6 сезон 3 серия от 09.12.2020 искал причину смерти спортсмена, мастера спорта и лучшего пловца команды Дмитрия Пушкова. Мужчину нашли мертвым в его собственном бассейне, а синие губы и венозная сетка свидетельствовали про сердечный приступ. Но врач команды уверял, Дмитрий недавно прошел полное медицинское обследование, и сердце у него было на 100 процентов здоровое. Более того, покойный вел правильный образ жизни, следил за питанием и не имел вредных привычек. Возможно, спортсмен перешел кому-то дорогу?

В 3 серии детектива Пес 6 сезон внимание следователей привлекли следы от уколов на руках погибшего. Его тренер объяснил, что Дмитрий укололся цветами, которые фанатки оставили в его шкафчике в спортзале. Макс сразу насторожился: а вдруг они были отравлены?

Не пропустите развязку следствия, которая вас точно шокирует, – смотрите онлайн сериал Пес 6 сезон 3 серия от 09.12.2020

3 серию сериала Пес 6 сезон смотрите 9 декабря в 21:20 на канале ICTV и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.