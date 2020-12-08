Цвет страсти: смотреть онлайн 21 cерию (эфир от 09.12.2020)

9 декабря на СТБ зрители увидят 21 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 21 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 21 серия от 09.12.2020 Маша продала дом, а Пашу посадили в тюрьму. Соню отправили в отпуск, ведь ее подозревают в причастности к убийству. Женщина в панике: она не может признаться отцу-генералу в том, что была замешана в нескольких преступлениях. Благодаря стараниям Андрея Дашу оправдали по первому из эпизодов обвинения. Неужели справедливость все же восторжествует?

Увы, Даша в 21 серии сериала Цвет страсти не может порадоваться успехам. Она все еще без сознания, ее состояние критическое. Врачи рассматривают все возможные варианты, чтобы спасти жизнь девушки. Они даже готовы нарушить закон! Есть ли у Даши шансы на спасение?

21 серию сериала Цвет страсти смотрите 9 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua