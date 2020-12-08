Цвет страсти: смотреть онлайн 22 cерию (эфир от 09.12.2020)

9 декабря на СТБ зрители увидят 22 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 22 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 22 серия от 09.12.2020 все оплакивают смерть Даши Гомонай. Для Ольги Андреевны и девочек из пятого отряда это настоящая трагедия. Девушку все любили, но никто не смог даже толком попрощаться с усопшей. Тело Гомонай якобы кремировали, в то время как настоящей Даше тайно провели операцию с незаконной трансплантацией.

Врачам в 22 серии сериала Цвет страсти удалось сделать невозможное. Они не только спасли Дашу от смерти, но и избавили от следов ожогов. Правда, официально девушка считается мертвой, так что теперь ей придется начать жизнь заново с новой идентичностью. Что ждет ее дальше? И что случилось с Андреем?

22 серию сериала Цвет страсти смотрите 9 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua