Цвет страсти: смотреть онлайн 24 cерию (эфир от 10.12.2020)

10 декабря 2020 02:10 Александр Кива
Цвет страсти: смотреть онлайн 24 cерию (эфир от 10.12.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 24 cерию (эфир от 10.12.2020)
пресс-служба

10 декабря на СТБ зрители увидят 24 серию сериала Цвет страсти.

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Смотрите в 24 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 24 серия от 10.12.2020 Борисов решил шантажировать Машу. Он узнал о том, что на руках женщины есть кровь. За молчание следователь потребовал, чтобы Мария помогла ему провезти контрабанду через границу со Словакией в автобусе с детьми. Несмотря на шантаж, Маша не согласилась на предложение Бориса. Для нее нет ничего важнее безопасности детей. Даже если это значит подвергнуть риску только саму себя.

Маша в 24 серии сериала Цвет страсти понимает, что в случае плохого исхода она не сможет управлять делами детдома. Она назначила Дашу своей заместительницей, чтобы та в случае необходимости взяла управление на себя.

Пока что для Маши самое важное событие – это возвращение Андрея, ведь она влюблена в мужчину без памяти. Андрей перестал горевать по Даше и решил двигаться дальше. Даша, встретив Андрея впервые после долгой разлуки, потеряла сознание от волнения. Узнал ли он ее?

24 серию сериала Цвет страсти смотрите 10 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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