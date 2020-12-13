Объятия лжи: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 14.12.2020)

14 декабря на СТБ зрители увидят 2 серию сериала Объятия лжи, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите во 2 серии сериала [ Объятия лжи

О сериале Объятия лжи: По сюжету, 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

2 серию сериала Объятия лжи смотрите 14 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua