Объятия лжи: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 15.12.2020)

13 декабря 2020 18:30 Александр Кива
Объятия лжи: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 15.12.2020)
Объятия лжи: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 15.12.2020)
пресс-служба

15 декабря на СТБ зрители увидят 3 серию сериала Объятия лжи, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала [Объятия лжи

Дочь Андрея и Наны узнает, что она им неродная. Нана, втайне от супруга, поручает Тимуру разыскать биологических родственников Саши, ведь девочке срочно нужен донор. Нана пытается съехать от Андрея, но он перекрывает ей кислород и шантажирует. Тем временем, Андрею тоже начинают угрожать – Сергей, начальник полиции, который много лет назад скрыл тяжелое преступление Волошина. Нана отправляется на могилу Веры Никоненко, умершей биологической матери Саши, чтобы, возможно, найти хоть какие-то зацепки. Ей становится известно, что за могилой ухаживает дочь погибшей, но эта информация шокирует Нану.

О сериале Объятия лжи: По сюжету, 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

3 серию сериала Объятия лжи смотрите 15 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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