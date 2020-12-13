Объятия лжи: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 16.12.2020)

13 декабря 2020 20:30 Александр Кива
Объятия лжи: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 16.12.2020)
Объятия лжи: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

16 декабря на СТБ зрители увидят 5 серию сериала Объятия лжи, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 5 серии сериала [Объятия лжи

Удается найти биологическую сестру Саши, Веру. Она не против того, чтобы стать донором для Саши. Кроме того, девушка дает Нане фотографию их с Сашей отца, и Нана просит Тимура помочь выяснить, кто же он. Лиза признается Сергею, что ждет ребенка от него, но возлюбленный объясняет, что не уйдет от жены. Тимур и Нана выясняют истинную причину их разрыва 20 лет назад. Тимур ищет свидетелей по делу умершей Веры Никоненко, в смерти которой винит себя Нана, и узнает неожиданные детали…

О сериале Объятия лжи: По сюжету, 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

5 серию сериала Объятия лжи смотрите 16 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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