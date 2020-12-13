Объятия лжи: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 17.12.2020)

17 декабря на СТБ зрители увидят 8 серию сериала Объятия лжи, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 8 серии сериала [ Объятия лжи

Нана узнает тайны прошлого влиятельного мужа и понимает, что произошло 20 лет назад на самом деле. Тимур находит доказательства виновности Андрея, но понесет ли он наказание за содеянное в этот раз? Саше проводят операцию, а Андрею Волошину объявляют о подозрении. Страшная правда перестает быть секретом. Но каким будет путь искупления героев и какое будущее их ждет?

О сериале Объятия лжи: По сюжету, 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Мужчина видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад. Правда изменит жизнь каждого из них…

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

8 серию сериала Объятия лжи смотрите 17 декабря в 20:15-22:00 на СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua