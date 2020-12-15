Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

15 декабря 2020 00:18 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
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15 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 6 серию сериала Пес 6 сезон.

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Смотрите в 6 серии сериала Пес-6

Макс в сериале ICTV Пес 6 сезон 6 серия от 15.12.2020 решил положить конец беспорядку в квартире, виновником которого является овчарка, и выбросить все игрушки домашнего любимца. Но так просто пес не отпустил любимые мячи, палки и мягкие игрушки. Их борьбу прервал телефонный звонок – их вызывают на очередное место преступления.

В 6 серии детектива Пес 2020 на заброшенной территории следователи не нашли тела убитого. Но на его наличие указывают многочисленные гильзы, которые разбросаны по периметру, и следы крови. Гнездилов сразу за свое: нет тела – нет дела. Однако нюх собаки не подвел – чуть дальше от заброшенной постройки, в лесополосе, он нашел четыре бездыханные тела. Кто убил неизвестных? И главное – почему?

6 серию сериала Пес 6 сезон смотрите 15 декабря в 21:20 на канале ICTV и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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