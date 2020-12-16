Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)

16 декабря 2020 01:38 Александр Кива
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

16 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 7 серию сериала Пес 6 сезон.

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Смотрите в 7 серии сериала Пес-6

В детективном сериале Пес 6 сезон 7 серия от 16.12.2020 Макс и овчарка расследовали убийство 30-летней Ирины Лариной. Женщину нашли мертвой прямо у дверей ее же квартиры. Она погибла от двух выстрелов в живот. Самое удивительное, что все ценные вещи в женской сумке, а также в квартире, остались на своем месте. Тогда кому же могла стать на дороге Ирина? Возможно, она много знала?

Чтобы выяснить детали преступления, в 7 серии сериала Пес 6 сезон за дело взялись Макс, овчарка, Игорь и… Елена! Да-да, женщина поспорила с Алексеем, мол, она запросто сможет выйти на след преступника. А вот Леша стал на место Лены, мол, мыть пробирки – проще простого. Что ж, посмотрим, по силам ли паре обязанности друг друга!

Хотите узнать, из-за чего убили Иру Ларину и кто выиграет спор?

7 серию сериала Пес 6 сезон смотрите 16 декабря в 21:20 на канале ICTV и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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