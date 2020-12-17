Пес 6 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 17.12.2020)

17 декабря на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 8 серию сериала Пес 6 сезон.

Смотрите в 8 серии сериала Пес-6

Тело Алексея Норкина нашли в его же собственном доме. Неизвестный залез внутрь и трижды выстрелил в адвоката. Погибший получил две пули в грудь и одну в голову. Леша на 100 % уверен, что это ограбление. Ведь на месте преступления найдены следы взлома, а также исчезли некоторые личные вещи погибшего. Однако внимание Максима в 8 серии сериала Пес 6 сезон привлекла драгоценная картина художника Марка Ротко, которую вероятные воры даже пальцем не тронули. Возможно, преступники убили Норкина вовсе не из-за денег?

8 серию сериала Пес 6 сезон смотрите 17 декабря в 21:20 на канале ICTV и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.