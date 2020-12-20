Двое над пропастью: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 21.12.2020)

20 декабря 2020 23:44 Александр Кива
Двое над пропастью: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 21.12.2020)
Двое над пропастью: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба

21 декабря на СТБ зрители увидят 1 серию сериала Двое над пропастью, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Двое над пропастью

В жизни успешной бизнес-леди Маргариты Кушнир, кажется, наконец-то все наладилось. После того, как ее жених Олег изменил женщине с ее же родной сестрой Мариной, героиня была убеждена: черная полоса в ее жизни поселилась навсегда. Но после того, как она решилась сделать ЭКО, Рита смогла начать все с чистого листа. Чтобы подумать о будущем, главная героиня сериала Двое над пропастью в 1 серии пришла на любимое место – на крышу своего дома. Вечер, огни большого города, прохладный ветерок… Ночной покой неожиданно нарушил незнакомец, который пытался прыгнуть с крыши многоэтажки и покончить жизнь самоубийством! Кто он? И как он здесь оказался?

К счастью, в 1 серии мелодрамы Двое над пропастью (21.12.2020) Рите удалось спасти незнакомца. Более того, она едва сама ненароком не встретилась лицом к лицу со смертью. Однако мужчина не выглядел самоубийцей: достаточно спокойный, уравновешенный… Возможно, он оказался здесь не просто так?

После испорченного вечера Маргарита хотела только одного: зайти к себе в квартиру, принять ванну и забыть неприятный случай на крыше навсегда. Но в сериале Двое над пропастью 1 серия незнакомец решил проводить ее до квартиры. И здесь произошли необъяснимые события. Сначала мужчина спросил ее фамилию и имя, от услышанного ответа – Маргарита Кушнир – его лицо окаменело. Затем он очень внимательно следил за тем, как Рита зайдет в квартиру, и тут он заметил на дверях растяжку с гранатой! Кто пытался отправить на тот свет женщину? Возможно, это проделки незнакомца с крыши? Тогда почему он решил таки спасти жизнь Маргарите? 

1 серию сериала Двое над пропастью смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua.

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