Двое над пропастью: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 22.12.2020)
22 декабря на СТБ зрители увидят 3 серию сериала Двое над пропастью, и совсем скоро онлайн на tv.ua.
В один прекрасный вечер Рита поднимается на крышу своего дома, где предается мыслям о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже ― Иван, который хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. С этой минуты в ее жизни начнется настоящий кошмар: ее будут засыпать угрозами, она на мушке у снайпера… Женщина не понимает, что происходит. Ей кажется, что она запуталась в паутине лжи… Но кто лжет: сестра Марина, жених Олег или бывший партнер Морозов? Рите хочется верить Ивану, но кажется, что он оказался на крыше ее дома совсем не случайно…
3 серию сериала Двое над пропастью смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua.