Двое над пропастью: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 21.12.2020)

20 декабря 2020 23:49 Александр Кива
Двое над пропастью: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 21.12.2020)
Двое над пропастью: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба

21 декабря на СТБ зрители увидят 2 серию сериала Двое над пропастью, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите во 2 серии сериала Двое над пропастью

В сериале СТБ Двое над пропастью 2 серия от 21.12.2020 Маргарита встала перед сложным выбором: вновь попробовать пройти процедуру ЭКО, но отойти от бизнес дел, или же спасти бизнес и на определенный период времени забыть о ребенке. Что же она выберет?

Ситуация с Иваном и его сыном Сергеем заинтересовала Риту. Более того, она пообещала мальчику выяснить как можно больше информации о его отце. Но после ссоры женщины и ее личного охранника во 2 серии мелодрамы Двое над пропастью Ваня исчез и не выходит на контакт. Что же скрывает мужчина? И почему Сережа уверен: папа бросил Риту, как когда-то его и маму?

Пока Маргариту мучают мысли о бизнесе, ребенке и Иване, на нее открыли настоящую охоту! В сериале Двое над пропастью 2020 серия 2 она вышла на крышу своего дома, чтобы подумать, что же ей делать дальше. Неожиданно героиня заметила на своем теле красный прицел – киллер вернулся! Рита решилась заговорить со своим будущим убийцей, и, на удивление, он опустил оружие и оставил ее в живых. Почему киллер пошел на такой шаг? Почему не выполнил заказ? Возможно, его что-то связывает с ней?

К счастью, Маргарите было к кому идти. Марина в сериале Двое над пропастью 2 серия в слезах позвонила сестре и попросила ее немедленно приехать. Рита сразу собралась и тут же выполнила ее просьбу. Однако лучше она бы этого не делала! Марина впала в истерику, мол, Маргарита чудовище, она приехала к ней только для того, чтобы пересидеть. Хотя забыла: старшая сестра простила ей измену…

2 серию сериала Двое над пропастью смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua.

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