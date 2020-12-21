Двое над пропастью: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 22.12.2020)
22 декабря на СТБ зрители увидят 4 серию сериала Двое над пропастью, и совсем скоро онлайн на tv.ua.
В жизни Риты начнется настоящий кошмар – ее засыпают угрозами, она на мушке у снайпера… Девушка не понимает, что происходит. Рите кажется, что она запуталась в паутине лжи. Но кто лжет – сестра Марина, экс-возлюбленный Олег или бывший партнер Морозов? Рите хочется верить Ивану, но кажется, что он оказался на крыше ее дома совсем неслучайно… Даст ли Рита второй шанс Олегу, который убеждает, что все еще любит ее? Или выберет иной путь? А также, кто является причиной всех ее бед?
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