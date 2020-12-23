Здравствуй, папа: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 23.12.2020)

23 декабря на СТБ зрители увидят 1 серию сериала Здравствуй, папа, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Здравствуй, папа

В сериале Здравствуй, папа! 1 серия от 23.12.2020 главный герой Максим Марченко готовится к важной гонке. Он профессионально занимается автоспортом. Его девушка Карина с утра радует его неожиданной новостью: кажется, она беременна! Однако радость оказывается недолгой. Несмотря на задержку в несколько дней, тест на беременность показал отрицательный результат. Карина в 1 серии мелодрамы Здравствуй, папа! расстроена. Она чувствует постоянную конкуренцию с бывшей женой Максима. По всей квартире висят фотографии экс-супруги гонщика и его погибшего сына. Карина уверена: единственный способ привязать Максима к себе – это родить ему ребенка.

Хочет ли Макс детей?

Сам гонщик не уверен в том, что он готов стать отцом еще раз. Он потерял сына при трагических обстоятельствах, и теперь горькое чувство вины гложет его каждый день. Карина постоянно говорит о детях, и это только отталкивает мужчину. Он избегает «серьезных разговоров» и сбегает на тренировки.

Гонка Максима в 1 серии сериала Здравствуй, папа! состоится в день рождения его погибшего сына. Для мужчины это большой стресс, и даже тренер не уверен в том, что Макс сможет справиться. А тут еще Карина давит на него своим желанием завести детей. Последней каплей стало то, что она предложила сделать ЭКО. Максим и его первая жена тоже прибегали к этой процедуре, поэтому эти три буквы навеяли ему не самые приятные воспоминания.

Пашка ищет отца

Таня всегда говорила Паше, что его отец погиб. Она никогда не отвечала на вопросы сына. Из-за этого мальчика дразнят в школе: мол, даже его мама не знает, от кого родила. В какой-то момент терпение закончилось и Паша устроил драку прямо во время урока. В 1 серии сериала Здравствуй, папа! Таню вызвали в школу. Мальчика считают неуправляемым. Татьяна старается, чтобы ее сын ни в чем не нуждался, однако ей приходится много работать и не всегда получается уделять ребенку достаточно внимания.

После этого инцидента Таня рассказала Паше, что его отец был гонщиком. И она показала мальчику детскую фотографию Макса. Она даже не представляла, к чему это приведет! Что произошло дальше?

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