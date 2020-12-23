Здравствуй, папа: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 24.12.2020)

23 декабря 2020 11:50 Александр Кива
Здравствуй, папа: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 24.12.2020)
Здравствуй, папа: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 24.12.2020)
пресс-служба

24 декабря на СТБ зрители увидят 3 серию сериала Здравствуй, папа, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Здравствуй, папа

В сериале Здравствуй, папа! 3 серия от 24.12.2020 всем героям придется сделать свой выбор. У Марты, одноклассницы Паши, начались проблемы из-за того, что она заступилась за мальчика во время драки. Задиры поставили Паше условие: Марту оставят в покое, если он раздобудет кубок Максима Марченко с последней гонки.

Гонщику в 3 серии Здравствуй, папа! придется выбирать между репутацией, деньгами и любовью. Ему предложили солидную сумму денег за проигрыш в гонке. Для Макса это неприемлемо, однако теперь у него появились новые приоритеты. Против Тани открыли уголовное дело. Красовский продолжает ей угрожать. Женщина все еще запрещает Максиму общаться с Пашей, но он хочет быть рядом с сыном. Какой выбор сделают герои?

3 серию сериала Здравствуй, папа смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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