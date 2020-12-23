Здравствуй, папа: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 24.12.2020)

23 декабря 2020 12:10 Александр Кива
Здравствуй, папа: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 24.12.2020)
Здравствуй, папа: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 24.12.2020)
пресс-служба

24 декабря на СТБ зрители увидят 4 серию сериала Здравствуй, папа, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Читайте такжеМесто встречи. Новый год – смотреть концерт онлайн (эфир от 31.12.2020)
Смотрите в 4 серии сериала Здравствуй, папа

В сериале Здравствуй, папа! 4 серия покажет, что случилось после того, как Таня попала в больницу. Женщина так испугалась во время аварии, что решила рассказать Паше правду о Максе. Если Тани вдруг не станет, у ребенка хотя бы останется отец. Как Паша воспринял новость? Узнайте прямо сейчас!

В 4 серии Здравствуй, папа! следователь сказал Тане, что поломка в ее машине не была случайностью. Кто-то пытался ее убить! И это покушение может быть связано с криминальным прошлым Максима.

Таня уже не знает, кому доверять и что сделать для того, чтобы защитить свою семью. Пока Паша был в школе, там сработала пожарная сигнализация. Всех детей эвакуировали, и только мальчик пропал… Что будут делать Таня и Максим для того, чтобы спасти своего сына?

4 серию сериала Здравствуй, папа смотрите скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

Облако тегов

сериалы видео Здравствуй папа

Материалы по теме

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 6 серию (эфир 19.11.2020)
Сериалы

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 6 серию (эфир 19.11.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)
Телешоу

Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 16.12.2020)
Известного актера исключили из списка претендентов на премию "Оскар" после обвинений в насилии
Новости

Известного актера исключили из списка претендентов на премию "Оскар" после обвинений в насилии

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK