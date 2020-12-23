Здравствуй, папа: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 24.12.2020)

24 декабря на СТБ зрители увидят 4 серию сериала Здравствуй, папа, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Здравствуй, папа

В сериале Здравствуй, папа! 4 серия покажет, что случилось после того, как Таня попала в больницу. Женщина так испугалась во время аварии, что решила рассказать Паше правду о Максе. Если Тани вдруг не станет, у ребенка хотя бы останется отец. Как Паша воспринял новость? Узнайте прямо сейчас!

В 4 серии Здравствуй, папа! следователь сказал Тане, что поломка в ее машине не была случайностью. Кто-то пытался ее убить! И это покушение может быть связано с криминальным прошлым Максима.

Таня уже не знает, кому доверять и что сделать для того, чтобы защитить свою семью. Пока Паша был в школе, там сработала пожарная сигнализация. Всех детей эвакуировали, и только мальчик пропал… Что будут делать Таня и Максим для того, чтобы спасти своего сына?

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