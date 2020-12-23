Здравствуй, папа: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 23.12.2020)

23 декабря на СТБ зрители увидят 2 серию сериала Здравствуй, папа, и совсем скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 2 серии сериала Здравствуй, папа

Узнайте в сериале Здравствуй, папа! 2 серия от 23.12.2020, что случилось после того, как Паша неожиданно заявился к Максиму в больницу!

Макс был шокирован неожиданным заявлением мальчика, как и его невеста Карина. Несмотря на это, Паша продолжал настаивать, что Макс – его отец. Он даже показал гонщику фотографию Тани. Макс убедился в том, что он ни разу в жизни не видел эту женщину. А вот у Карины возникли сомнения: возможно, мальчик действительно внебрачный сын Максима?

Пока Паша был в больнице во 2 серии сериала Здравствуй, папа!, ему позвонила Таня. Максим решил воспользоваться этим, чтобы прояснить ситуацию, поэтому он поднял трубку вместо мальчика. Шокированная Таня приехала в больницу. Она никогда не думала, что Паша найдет своего биологического отца. Чтобы выпутаться из неловкой ситуации, ей пришлось соврать, будто она случайно нашла фотографию Максима в интернете и выдала его за отца Паши. Мальчик отреагировал на слова матери плохо – теперь он не хочет с ней разговаривать.

Одна беда за другой

Мало было Тане проблем с сыном – во 2 серии мелодрамы Здравствуй, папа! бизнес Тани тоже оказался под угрозой. На стройке ТРЦ произошел обвал конструкций. В СМИ тут же начали распространять версию о том, что компания-застройщик использовала некачественные материалы. Таня пытается спасти свой бизнес, но ей грозит большая опасность. Кто пытается подставить женщину? Узнайте прямо сейчас!

Паша во 2 серии сериала Здравствуй, папа! снова подрался в школе, а потом еще и сбежал и перестал отвечать на звонки. Таня на нервах. Она никак не может повлиять на обиженного сына, а тут еще и прошлое напоминает о себе.

Судьба снова свела Пашу и Макса на автодроме. Гонщик узнал мальчика и решил отвезти его домой, пока тот не попал в очередные неприятности. Макс пожалел обиженного на маму Пашку. У гонщика отношения с матерью не сложились, поэтому он посоветовал мальчику помириться со своей как можно скорее.

Максим привез Пашу Тане, но та не обрадовалась появлению мужчины. Рассказала ли она ему правду?

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