Пес 1 сезон 1 серия – смотреть онлайн сериал

Смотреть онлайн сериал Пес 1 сезон 1 серия на сайте tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Пес

У бывшего «следака» Максимова тяжелый период в жизни. Жена ушла к лучшему другу, с которым герой работал плечом к плечу, из органов выгнали то ли за пьянство, то ли потому что не смог договориться с «нужными» людьми, своего учителя и по совместительству бывшего тестя Макс разочаровал и уже 5 лет с ним не общался. Полбатона и бутылка водки – вот какой излюбленный завтрак теперь у героя 1 серии сериала «Пес».

Как раз когда Макс зашел в магазин за «угощением», он и стал свидетелем ограбления и с удовольствием ввязался в драку. Оказалось, один из злоумышленников – сын прокурора. А бывшему следователю Максимову не повезло именно ему «зарядить» кулаком в лицо. Смотри в сериале «Пес» ICTV, удастся ли герою уйти от ответственности, если в полиции уже решили повесить всю вину на него?

В этой суматохе на телефон Макса внезапно, после 5 лет молчания, приходит сообщение от Жарова – бывшего тестя. Смысл слов не разобрать. Парень понимает, что бы это не значило, СМС – бедственный сигнал. В детективе «Пес» 1 сезон 1 серия он срочно едет к Жарову домой. Но уже слишком поздно… Учитель Максимова убит, а его пес, хоть и ранен, не собирается никого подпускать к телу.

Следователь Гнездилов закрывает глаза на улики и объявляет самоубийство рабочей версией. Макс в бешенстве и начинает собственное незаконное расследование в сериале «Пес».

Что узнает герой о смерти Жарова? И как ему удастся подружиться с Псом?

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